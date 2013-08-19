埃及局势继续恶化 总理提议解散穆兄会

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗8月19日 - 埃及动荡局势进一步恶化，穆斯林兄弟会指责安全部队杀害数十名遭拘押的伊斯兰人士。

埃及政府上周三实施清场行动以来，至少已有850人丧生。

西方对埃及局势的担忧加重，埃及军方首脑周日则誓言不会向暴力低头，并呼吁穆兄会不要违背人民意愿，接受穆尔西已于7月3日下台的现实。

欧盟高级外交官周一将在布鲁塞尔召开会议，评估如何以最佳方式借助约50亿欧元的承诺援助和贷款，向埃及当局施压来寻找和解方案。

自两年多前穆巴拉克被推翻以来，埃及危机不断，西方盟友及邻国以色列对此深感担忧。

埃及内政部称，36名穆兄会成员周日在开罗附近一家监狱试图越狱时死亡，并指出这些人因催泪瓦斯窒息而死。

一位法律消息人士则对路透称，有38名男子在一辆塞满人的警车内窒息而死。这与埃及内政部的说法完全不同。穆兄会要求政府当局为此事负责。

“这起谋杀案表明，反对7月3日政变的政治犯的人权遭到侵犯和践踏，”穆兄会称。

最近几天，随着埃及当局开展行动结束持续数周的抗议活动，已有数百名穆兄会的支持者被捕。但穆兄会表示他们不会退缩，并于周日在开罗和亚历山大城进行集会。

埃及当局称，过去五天安全部队死亡人数至少为70人，该国总理已经提议解散已有85年历史的穆兄会。（完）