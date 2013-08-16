美国谴责埃及当局的暴力行为 取消联合军演

路透马萨诸塞州奇尔马克/VINEYARD HAVEN 8月15日（记者 Steve Holland/Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周四宣布取消下月将在埃及举行的“闪亮之星”（Bright Star）联合军事演习，并称鉴于埃及武装部队的血腥镇压行动，两国的常规合作无法继续。

“美国强烈谴责埃及临时政府和安全部队采取的行动，”正在马萨诸塞州马撒葡萄园岛（Martha's Vineyard）度假的奥巴马称。

“我们对（埃及当局）对平民的暴力做法感到痛惜。我们支持尊重包括和平抗议权在内的普遍人权，”奥巴马说道。这是奥巴马首次就埃及当局周三开始的镇压行动公开发表评论。埃及当局的镇压行动造成600多人丧生、数以千计的人受伤。

美国每年向埃及提供13亿美元的军事援助和2.5亿美元左右的经济援助。因担心失去对埃及和该地区的影响力，美国一直不愿中断对埃及的援助。

取消在埃及的联合军事演习，是白宫展示不满的一个明显方式。美国政府还宣布已经决定暂停向埃及交付四架F-16战斗机，为美国惩罚埃及军方统治者的首个重大举措。

奥巴马称，埃及应当解除紧急状态，启动和解程序。

“我们希望维持与埃及的关系，但是在平民遭遇街头杀戮、权利遭到侵害的情况下，我们的传统合作无法照常继续，”奥巴马说道。

“至于今后，我已要求我的国家安全团队评估埃及临时政府行动的影响，关于美埃关系，我们可能采取进一步的必要措施。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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