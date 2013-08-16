美国谴责埃及当局的暴力行为 取消联合军演

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
记者 Steve Holland/Jeff Mason
路透马萨诸塞州奇尔马克/VINEYARD HAVEN 8月15日 - 美国总统奥巴马周四宣布取消下月将在埃及举行的“闪亮之星”（Bright Star）联合军事演习，并称鉴于埃及武装部队的血腥镇压行动，两国的常规合作无法继续。
“美国强烈谴责埃及临时政府和安全部队采取的行动，”正在马萨诸塞州马撒葡萄园岛（Martha's Vineyard）度假的奥巴马称。
“我们对（埃及当局）对平民的暴力做法感到痛惜。我们支持尊重包括和平抗议权在内的普遍人权，”奥巴马说道。这是奥巴马首次就埃及当局周三开始的镇压行动公开发表评论。埃及当局的镇压行动造成600多人丧生、数以千计的人受伤。
美国每年向埃及提供13亿美元的军事援助和2.5亿美元左右的经济援助。因担心失去对埃及和该地区的影响力，美国一直不愿中断对埃及的援助。
取消在埃及的联合军事演习，是白宫展示不满的一个明显方式。美国政府还宣布已经决定暂停向埃及交付四架F-16战斗机，为美国惩罚埃及军方统治者的首个重大举措。
奥巴马称，埃及应当解除紧急状态，启动和解程序。
“我们希望维持与埃及的关系，但是在平民遭遇街头杀戮、权利遭到侵害的情况下，我们的传统合作无法照常继续，”奥巴马说道。
“至于今后，我已要求我的国家安全团队评估埃及临时政府行动的影响，关于美埃关系，我们可能采取进一步的必要措施。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。