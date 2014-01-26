埃及在街头抗议声中迎来推翻穆巴拉克三周年

路透开罗1月25日（记者 Sameh Bardisi/Maggie Fick） -埃及周六发生反政府游行，有29人因期间发生的冲突丧生。与此同时，成千上万民众集会支持军方领导的政府当局。这一切凸显在推翻前总统穆巴拉克三周年之际，埃及政局依然动荡不安。

为了阻止反政府示威者朝解放广场行进，安全部队投掷催泪瓦斯，有人还朝天射击。

安全消息人士称，在警方试图平息开罗街头游行的同时，苏伊士市一个警察营地附近发生汽车炸弹爆炸。

这起爆炸事件表明，埃及当局很难很快从与伊斯兰武装分子的长期战争中脱身。爆炸发生后，双方发生过激烈的交火。

但与日俱增的暴力事件，并不影响埃及军方领导人塞西（Abdel Fattahal-Sisi）的受欢迎程度。塞西领导的军方罢免埃及首位民选总统穆尔西，令该国陷入动荡。

在政府举办的一场活动中，成千上万的埃及民众聚集在解放广场，立誓支持塞西，而不是纪念穆巴拉克倒台。

但结束街头暴力似乎仍是遥遥无期。埃及国家电视台援引一位卫生官员的话称，有29人在开罗和其他地方的抗议冲突中丧生。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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