埃及政治危机进入危险僵局

路透开罗8月7日(记者 Shadia Nasralla/Angus MacSwan) - 埃及政治危机周三进入紧张阶段，国际调解努力失败，而埃及临时政府再次威胁要对穆尔西的支持者采取行动。

双方均呼吁各自的支持者周四走上街头，而穆尔西的支持者在示威营地加固防护屏障，准备应对政府安全力量的行动。

埃及临时总统曼苏尔(Adly Mansour)称埃及形势危急，临时政府将继续推进九个月后举行选举的计划。

他说：“驶向未来的列车已经启程，每个人都必须认识到这点，并紧紧跟上。谁要是不能认识到这点，就必须为自己的决定负责。”

美国特使勃恩斯(William Burns)在埃及逗留数日，试图促成埃及政府与穆斯林兄弟会达成妥协未果，已踏上归程。欧盟特使里昂(Bernardino Leon)仍留在开罗，试图斡旋但希望渺茫。

欧盟和美国表示，埃及各方未能找到打破危险僵局的方法，非常令人担忧。

美国国务卿克里和欧盟外交及安全政策高级代表阿什顿(Catherine Ashton)在联合声明中称：“现在的局势仍非常脆弱，这不仅可能造成埃及更多的流血冲突和极端情况，还会阻碍该国经济复苏，而经济复苏对埃及成功过渡至关重要。”

埃及军方7月3日推翻总统穆尔西，穆尔西和穆斯林兄弟会领导人被拘押，但穆尔西的支持者举行示威活动，要求恢复穆尔西职务。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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