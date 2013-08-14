埃及僵局恶化 又有亲穆尔西抗议者被枪杀

图为8月13日在开罗拍到的新成立政府的一位支持者向被免职的前总统穆尔西的支持者投掷瓶子。 REUTERS/Asmaa Waguih

路透开罗8月13日（记者 Tom Finn/Tom Perry） - 埃及安全部门消息人士称，一名穆斯林兄弟会成员周二被枪杀，另外还有至少11人受伤。穆斯林兄弟会指责便衣警察朝他们的游行队伍开枪。

这起枪杀事件可能会使得穆斯林兄弟会与埃及政府之间的僵局进一步恶化。穆斯林兄弟会要求让遭罢免的前总统穆尔西官复原职。

埃及当局停止清理开罗的穆斯林兄弟会两个抗议营地，一个宗教权威机构也在牵线谈判问题上取得一些进展，但上述枪杀事件及其他街头冲突表明，埃及依然处于岌岌可危的四分五裂状态。

周二早些时候，由上千穆尔西支持者组成的游行队伍朝内政部行进，造成开罗交通瘫痪，附近的居民朝游行队伍投掷石块和瓶子，并称他们是“恐怖分子”。警方则向游行队伍发射催泪弹。

“谈判没有进展，只是在退步。穆尔西必须被官复原职，”一位挥舞着穆尔西图片、头戴蓝色头盔的学生说道。这名学生还朝内政部大楼投掷石块。

尽管政府多次要求抗议者停止持续了六周有余的静坐，但两个亲穆尔西的抗议营地依然没有动静。

自穆尔西7月3日被赶下台以来，已有300多人在政治暴力冲突中丧生，其中包括数十名遭安全部队枪杀的穆尔西支持者。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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