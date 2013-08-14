埃及僵局恶化 又有亲穆尔西抗议者被枪杀

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗8月13日（记者 Tom Finn/Tom Perry） - 埃及安全部门消息人士称，一名穆斯林兄弟会成员周二被枪杀，另外还有至少11人受伤。穆斯林兄弟会指责便衣警察朝他们的游行队伍开枪。
这起枪杀事件可能会使得穆斯林兄弟会与埃及政府之间的僵局进一步恶化。穆斯林兄弟会要求让遭罢免的前总统穆尔西官复原职。
埃及当局停止清理开罗的穆斯林兄弟会两个抗议营地，一个宗教权威机构也在牵线谈判问题上取得一些进展，但上述枪杀事件及其他街头冲突表明，埃及依然处于岌岌可危的四分五裂状态。
周二早些时候，由上千穆尔西支持者组成的游行队伍朝内政部行进，造成开罗交通瘫痪，附近的居民朝游行队伍投掷石块和瓶子，并称他们是“恐怖分子”。警方则向游行队伍发射催泪弹。
“谈判没有进展，只是在退步。穆尔西必须被官复原职，”一位挥舞着穆尔西图片、头戴蓝色头盔的学生说道。这名学生还朝内政部大楼投掷石块。
尽管政府多次要求抗议者停止持续了六周有余的静坐，但两个亲穆尔西的抗议营地依然没有动静。
自穆尔西7月3日被赶下台以来，已有300多人在政治暴力冲突中丧生，其中包括数十名遭安全部队枪杀的穆尔西支持者。（完）
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，