埃及旅游业一蹶不振 尽快复苏希望渺茫

路透开罗10月14日(记者 Maggie Fick) - 埃及旅游业萎靡不振。夏天的流血事件几乎吓跑了所有的外国游客，除了少数非常勇敢的还敢光顾开罗和金字塔，而红海度假胜地的状况也没好到哪儿去。

1997年，埃及卢克索曾发生外国游客遭武装分子枪击事件，当时有数十名游客死亡。如果埃及旅游业在卢克索惨案后能够重振，那么它或许也能从目前的动乱中复苏。

在经历了埃及现代史上最严重的国内暴力后，游客正逐渐回归，为已受重创的埃及旅游业带来希望。旅游业的萧条令数以百万的人失去生计，也让埃及损失了经济发展所亟需的资金。

但埃及人明白，只要安全镇压、街头示威以及武装分子针对政府的袭击仍在，埃及的旅游业就不可能回到2010年的鼎盛期。

像很多陷入困境的其他国家一样，埃及或许需要掀起一场广告运动，以将欧美、亚洲和海湾游客重新吸引回来。但现在还不是时候。

埃及旅游部长顾问Karim Helal说：“试图掀起一场公关运动是没有意义的。如果你无法传递出一种安全的感觉，没有人会来。”Helal之前是一家潜水公司的老板，现在已转型成为一名投资银行家。

自2011年推翻前总统穆巴拉克以来，埃及一直动荡不断，但在埃及军方7月份推翻穆尔西并出现随之而来的流血事件后，该国局势更加恶化。

随着国际媒体对局势的曝光，很多重要的旅游市场国家纷纷发布前往埃及的旅行警告。

最近，开罗市内鲜有游客，而通常，10月份是埃及旅游高峰季的开始，因来自尼罗河的轻风会一扫往日的闷热。根据研究公司STR Global的数据，今年7月，开罗的酒店入住率只有六分之一。

即便是在受暴力影响不大的红海度假胜地，其酒店入住率也大幅下降。地方官员阿卜杜拉(Ahmed Abdulla)对路透表示，在很受俄罗斯人欢迎的胡尔格达(Hurghada)，5万间酒店房间中，只有1.1万间有人入住。

没有人能比埃及人自己更能深切感受到这一影响，这其中包括酒店工作人员、导游以及礼品店老板等，他们的生计来源都依靠旅游业。旅游业传统上是埃及的经济支柱，也是该国第二大外汇来源。

马车驾驶者Ramadan Iraqi已经对游客能很快再回来失去了希望。在深夜的Zamalek地区，他形单影只，为养活六口之家正在寻找着客人。

55岁的Iraqi说：“我已经老了，还能干什么呢？”他已经有20天没有生意可做了。

埃及旅游业不振受影响的不只是个人，还有国家收入。在终止于6月30日的2012-2013埃及财政年度，旅游业收入为97.5亿美元，而在穆巴拉克被推翻前的2009-10财年，埃及旅游业收入为116亿美元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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