土耳其总理呼吁联合国安理会就埃及局势迅速开会

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉8月15日 - 土耳其总理埃尔多安周四呼吁联合国安理会迅速召开会议。此前他称埃及发生大屠杀，并指责西方国家未能阻止埃及的流血事件。

埃及安全部队周三对穆尔西支持者的抗议营地进行清场，冲突造成数百人死亡，完全不顾西方社会要求保持克制的呼吁。

埃尔多安在安卡拉的新闻发布会上表示：“那些面对这场屠杀依然保持沉默的人同那些进行屠杀的人一样是有罪的。联合国安理会必须迅速开会。”

“我呼吁西方国家给出答案。你们在加沙问题上保持沉默，在叙利亚问题上保持沉默……在埃及问题上依然沉默不语。那么你们还谈什么民主、自由、全球价值观和人权呢？”

埃及军方上月推翻穆尔西之后，土耳其多次称这是一次“不能接受的政变”，并成为国际上对这一事件言辞最激烈的批评者之一。

埃尔多安没有提到阿拉伯国家，后者对周三的镇压事件基本未表态。海湾国家视埃及为对抗伊朗威胁的战略盟友，乐见穆尔西的下台。(完)