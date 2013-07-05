奥巴马的难题：埃及算不算政变？

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月4日 - 埃及军方推翻民选总统穆尔西，为美国总统奥巴马在外交和用词上提出了一道难题：这算不算是政变？

接下来几天中，奥巴马及其幕僚为这个问题纠结的同时，美国每年向埃及提供的15亿美元援助，以及奥巴马对怎样才能最好地推动阿拉伯国家民主进程的看法，也将也是他们要考虑的事项。美国的对埃及的援助几乎全都给了埃及军方。

如果美国正式宣布埃及军方推翻穆尔西为政变，按照美国法律规定，其对埃及的大多数援助将必须停止，埃及军方的力量因此会被削弱。军方是埃及最稳定的机构之一，与美国当局有着长期的关系。

埃及数以百万计的民众集会要求穆尔西下台，军方还宣布了恢复民主政权的路线图，这些则令奥巴马面临的难题变得更加复杂。

虽然穆尔西遭到很多国人的反对，但他和穆斯林兄弟会在埃及社会仍拥有大量支持者。

奥巴马在白宫与高级顾问召开会议后发表声明称，他对埃及军方的行动“深表关切”，已指示美国相关机构评估此事对美国对埃及援助的影响。

但奥巴马既没有使用“政变”一词，也没有呼吁让穆尔西官复原职，暗示华盛顿可能愿意将埃及军方此举认可为结束政治危机的一种方式。

最近发生的一些事件表明，对于美国未来是否继续援助埃及以及美国与埃及的关系，奥巴马可能需要一些时日才会做出决定。

美国法律禁止“向正式选举产生的政府元首被军方政变或法令罢黜的任何国家政府提供援助”。

华盛顿近东政策研究所埃及政治专家Eric Trager称，奥巴马应当不会将穆尔西被赶下台称为政变，也不会停止对埃及的援助。

“奥巴马政府应该意识到政变虽不民主，但却是穆尔西总统完全丧失掌控埃及这一基本事实所导致的结果，”Trager在埃及通过电话说道。（完）