美国仍计划在埃及举行联合军演

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月31日 - 尽管埃及军方罢免了该国总统且随后出现了多起暴力事件，但美国国防部长哈格尔周三表示，美国仍计划9月中旬在埃及举行代号为“闪亮之星”（Bright Star）的大型军事演习。

“我们计划仍将进行此事，”哈格尔在国防部新闻发布会上对记者说。

自埃及军方7月3日罢免该国总统穆尔西后，哈格尔与该国军方首脑塞西（Abdel Fattah al-Sissi）一直保持联系。

“闪亮之星”联合军演可追溯至1981年，被视为美国同埃及军事关系的基石，每两年举行一次，2011年的演习因埃及总统穆巴拉克倒台后该国政局不稳而取消。

一位要求匿名的美国军方官员对路透称，在演习举行前，美国方面仍会继续就此事与埃及官员沟通。

该官员指出，就目前情况看，演习规模预计会比2009年小一些。该官员没有透露其他详情。（完）