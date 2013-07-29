克里呼吁埃及领导人将国家从危险边缘拉回

路透华盛顿7月27日（记者 Arshad Mohammed/Phil Stewart） - 美国国务卿克里周六表示，埃及领导人必须将国家“从边缘拉回”，并称在数十名抗议者遇难后，埃及处于关键时刻。

目击者称，埃及安全部队射杀了数十名穆尔西的支持者。数日前，埃及军方领导人曾呼吁人民为其清除暴力和恐怖主义授权。

克里在与埃及临时政府副总统巴拉迪（Mohamed ElBaradei）和外长法米（Nabil Fahmy）对话时，表达了对“流血冲突和暴力事件的深度担忧”。美国国防部长哈格尔则呼吁埃及军方领导人塞西（Abdel Fattah al-Sisi）保持克制。

克里在书面声明中称，“这是埃及的关键时刻。美国……呼吁埃及各政治团体的领导人立刻行动，帮助他们的国家从边缘撤回一步。”

他并表示，安全部队尊重埃及人民和平抗议的权力很重要，这是道德和法律义务。他并重申，美国呼吁埃及进行包容性政治进程，在令国家回归到一个自由和公平选举的政府过程中，将社会各阶层纳入进来。

哈格尔在与塞西通话时敦促其制止进一步的暴力冲突。五角大楼发言人利特尔（George Little）称，“哈格尔部长在与埃及国防部长赛西通话时，表达了对埃及安全形势和最近暴力活动的深度担忧，并敦促在这一艰难时期保持克制。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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