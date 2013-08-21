白宫否认美中断对埃及援助媒体报道

路透华盛顿8月20日 - 美国白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，媒体关于美国已中断对埃及援助的报道并不属实，奥巴马政府仍在对此事进行评估。

“评估还未结束……（美国）已中断对埃及援助的报道不属实，”厄内斯特在新闻发布会上对记者说道。

他还称，奥巴马周二召集他的国家安全团队开会，商讨埃及局势并评估美国对埃及援助事宜。

“我预计这次会议不会发布任何有关我们对埃及援助的重要声明，”他说。他指出，奥巴马定期举行此类会议。

美国国防部对中断对埃及军事援助的报道也予以否认。

厄内斯特称，埃及当局逮捕穆斯林兄弟会最高决策机构指导局主席巴迪亚（Mohamed Badie），不符合美国在保护基本人权方面希望坚持的立场。

巴迪亚是在周二早些时候被埃及当局逮捕的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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