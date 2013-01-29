埃及多地冲突持续 要求穆尔西下台

路透开罗/伊斯梅利亚1月29日（记者 Shaimaa Fayed/Yusri Mohamed） - 苏伊士运河沿岸城镇的埃及抗议者挑战宵禁，攻击警察局，不顾总统穆尔西发布的紧急规定。数日的冲突已经导致至少52人死亡。

至少两名男子在塞得港夜间的冲突中丧生。暴力开始于上周穆巴拉克被推翻的纪念日前夕。

反对派周一拒绝穆尔西提出的对话呼吁。在开罗、亚历山大港和苏伊士运河沿岸三个城市--塞得港、伊斯梅利亚和苏伊士，大批抗议者走上街头。穆尔西周日在这三座城市实施了紧急规定和宵禁。

在伊斯梅利亚，抗议者高喊：“穆尔西下台！结束紧急状态！”在开罗，抗议者点燃警车，火光照亮了夜空。

在塞得港，一些男子在入夜后攻击了警察局。一名安全部门的消息人士表示，一些警察和士兵受伤。一名医疗单位的消息人士称，冲突导致两名男子死亡，12人受伤，其中10人受的是枪伤。

“人民要推翻政权。离开意味着下台，不要说不！”亚历山大港的抗议者高呼。

抗议者指责穆巴拉克的继任者穆尔西背叛为期两年的革命。穆尔西及其支持者指责抗议者试图通过非民主的方式推翻埃及首位民选领导人。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。