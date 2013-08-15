独家：西方一直警告埃及军方首脑勿要动用武力

8月14日在开罗街头拍到的防暴警察和武装军人。 REUTERS/Asmaa Waguih

路透巴黎8月14日（记者 Paul Taylor） - 西方盟友直到最后时刻一直警告埃及军方首脑勿要动用武力镇压穆尔西支持者的静坐活动，理由是他们无法承担由此造成的政治和经济损害。

埃及穆斯林兄弟会与军方的僵局已持续了六周，该国新政府上周宣布国际和解斡旋失败，似乎已表明该国的僵局可能会以暴力收场。

西方外交人士称，在截止上周日结束的为期四天的开斋节假期中，美国和欧盟继续向埃及军方首脑塞西（Abdel Fattah al-Sisi）及临时副总统巴拉迪（Mohamed ElBaradei）发出斡旋信息，敦促该国通过协商解决问题。

“我们有一项政治方案已被提交考虑，且得到了另一方（穆斯林兄弟会）的认可，”欧盟特使里昂（Bernardino Leon）说道。里昂与美国副国务卿伯恩斯（William Burns）共同负责斡旋埃及的政治危机。

“他们本来可以采取这个选项，那么今天发生的这一切就没必要发生，”里昂在电话采访中对路透说。西方国家最后一次向埃及当局传达呼吁是在周二，在该国当局发动镇压行动前仅几小时。

美国国务卿克里罕见的不加掩饰的谴责埃及宣布全国进入紧急状态，认为此举让埃及倒退到美国盟友穆巴拉克近30年的强权统治。

外交人士称，美国国防部长哈格尔几乎每天都与塞西通电话，还发出了一些十分严厉的信息。

一位参与外交交流的人士称，美国方面还让沙特转告塞西要寻求和平且包容的解决方案，“以防失去国际社会的金融和政治支持”。

外交消息人士称，西方斡旋代表曾试图让塞西相信，如果发生流血冲突，埃及将会遭遇持久的政治两极对立和经济困难。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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