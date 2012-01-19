埃及核电站放射性材料被盗

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透开罗1月19日电---埃及官方报纸al-Ahram周四报导，位於地中海沿岸的达巴核电站放射性材料被盗。上周这里曾发生暴力抗议活动。
报导称，一个装有放射性材料的保险箱被截获，但另一个装有放射性材料的保险箱被撬开，部分放射性材料被盗。
埃及政府已向安全部门发出警告，并要求派遣专家组帮助搜寻被盗材料。
上周约500名抗议者要求该在建的核电站搬迁，在警方试图驱散抗议者的过程中，有十多人受伤。
报导称，核电站员工拒绝回到工作岗位，因那里的安全形势恶化。
一名安全部门的消息人士和目击者称，士兵与抗议者互扔石块，在抗议者拆毁核电站的围墙後与军警发生交火。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。