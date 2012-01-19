埃及核电站放射性材料被盗

路透开罗1月19日电---埃及官方报纸al-Ahram周四报导，位於地中海沿岸的达巴核电站放射性材料被盗。上周这里曾发生暴力抗议活动。

报导称，一个装有放射性材料的保险箱被截获，但另一个装有放射性材料的保险箱被撬开，部分放射性材料被盗。

埃及政府已向安全部门发出警告，并要求派遣专家组帮助搜寻被盗材料。

上周约500名抗议者要求该在建的核电站搬迁，在警方试图驱散抗议者的过程中，有十多人受伤。

报导称，核电站员工拒绝回到工作岗位，因那里的安全形势恶化。

一名安全部门的消息人士和目击者称，士兵与抗议者互扔石块，在抗议者拆毁核电站的围墙後与军警发生交火。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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