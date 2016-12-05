埃及政府大幅调高多类商品的关税 藉以抑制贸易逆差

路透开罗12月4日 - 埃及当局大幅调高超过300类商品的关税，藉以鼓励国内生产，同时抑制不断升高的贸易逆差，但这令人担心已经苦于面对两位数通胀的消费者还将迎来进一步的物价上涨。

这已经是埃及今年以来第二度调高关税，许多商品的关税税率跳升至60%；埃及从小麦到豪华车辆都非常仰赖进口。

之前政府已经推出许多其他措施，包括汇率自由浮动、调高燃油价格及电费、并实施新的增值税(加值税)。这种种作法都有可能加剧通胀；埃及10月通胀率逼近14%。

埃及财政部表示，针对320类在本地也有生产的制造商品提高关税，包括地毯、瓷器及化妆品等等。被认定是非必需的商品也被调高税率，包括部分种类的新鲜水果、到洗发水及牙刷等等。

地毯及烘焙产品的关税调高一倍至60%。(完)