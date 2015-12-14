埃及称没有证据表明俄客机坠毁西奈与恐怖主义有关

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透开罗12月14日 - 埃及周一称，目前为止未发现10月31日俄罗斯客机在西奈半岛坠毁与恐怖主义或其他非法行动有关。坠机事件导致224人丧生。
俄罗斯和西方国家政府曾表示，坠机原因可能是炸弹；“伊斯兰国”武装组织称将一个爆炸物偷运上了这架飞机。
但埃及民航部称，已经完成此次坠机的初步报告，迄今没有发现犯罪行为的证据。
“技术调查委员会迄今没有发现任何指向非法干预或恐怖主义行动的证据，”埃及民航部在声明中指出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。