埃及称没有证据表明俄客机坠毁西奈与恐怖主义有关

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗12月14日 - 埃及周一称，目前为止未发现10月31日俄罗斯客机在西奈半岛坠毁与恐怖主义或其他非法行动有关。坠机事件导致224人丧生。
俄罗斯和西方国家政府曾表示，坠机原因可能是炸弹；“伊斯兰国”武装组织称将一个爆炸物偷运上了这架飞机。
但埃及民航部称，已经完成此次坠机的初步报告，迄今没有发现犯罪行为的证据。
“技术调查委员会迄今没有发现任何指向非法干预或恐怖主义行动的证据，”埃及民航部在声明中指出。(完) 编译：李富强 发稿：程芳
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。