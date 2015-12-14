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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 18:22 BJT

埃及称没有证据表明俄客机坠毁西奈与恐怖主义有关

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗12月14日 - 埃及周一称，目前为止未发现10月31日俄罗斯客机在西奈半岛坠毁与恐怖主义或其他非法行动有关。坠机事件导致224人丧生。

俄罗斯和西方国家政府曾表示，坠机原因可能是炸弹；“伊斯兰国”武装组织称将一个爆炸物偷运上了这架飞机。

但埃及民航部称，已经完成此次坠机的初步报告，迄今没有发现犯罪行为的证据。

“技术调查委员会迄今没有发现任何指向非法干预或恐怖主义行动的证据，”埃及民航部在声明中指出。(完) 编译：李富强 发稿：程芳

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