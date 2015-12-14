埃及称没有证据表明俄客机坠毁西奈与恐怖主义有关

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗12月14日 - 埃及周一称，目前为止未发现10月31日俄罗斯客机在西奈半岛坠毁与恐怖主义或其他非法行动有关。坠机事件导致224人丧生。

俄罗斯和西方国家政府曾表示，坠机原因可能是炸弹；“伊斯兰国”武装组织称将一个爆炸物偷运上了这架飞机。

但埃及民航部称，已经完成此次坠机的初步报告，迄今没有发现犯罪行为的证据。