埃及遭沙特暂停供油后 石油部长罕见访问伊朗寻找新供应

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透开罗11月6日 - 接近其代表团的消息人士在开罗机场表示，埃及石油部长莫拉(Tarek El Molla)周日出访伊朗，试图达成新的石油协议。沙特上月暂停与埃及之间的石油协议。
在沙特中止协议之后，埃及10月投票赞成俄罗斯支持的一项关于叙利亚问题的联合国决议。该决议不包括停止轰炸阿勒颇的呼吁，而沙特则强烈反对轰炸阿勒颇。
沙特自2013年以来向埃及提供了数以十亿美元计的援助。
此前根据沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)与埃及石油总公司(EGPC)之间一项230亿美元的协议，沙特每月向埃及提供70万吨油品，为期五年。
一名陪同莫拉前往机场的消息人士表示，莫拉将与伊朗高级官员会晤，讨论从伊朗获得石油供应的可能性。
他对伊朗的访问可能表明，埃及与沙特阿拉伯之间的龃龉进一步加深。伊朗是沙特在该地区的主要对手。
莫拉上个月表示，还不清楚沙特的石油供应何时能够恢复，而且沙特也没有对暂停供应给出任何解释。
埃及从那时之后努力寻找新的能源供应，上周与阿塞拜疆的国家石油公司SOCAR签订一份最高200万桶原油供应的谅解备忘录。
EGPC上周还与科威特能源公司签署一项部分转让协议，将后者在伊拉克Siba油田的20%参与权益转让给EGPC。
埃及和伊朗自1970年代末以来的外交关系一直紧张，埃及官员鲜少访问伊朗。(完)
(编译 张涛/徐文焰；审校 李婷仪)
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