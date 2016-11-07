埃及遭沙特暂停供油后 石油部长罕见访问伊朗寻找新供应

路透开罗11月6日 - 接近其代表团的消息人士在开罗机场表示，埃及石油部长莫拉(Tarek El Molla)周日出访伊朗，试图达成新的石油协议。沙特上月暂停与埃及之间的石油协议。

在沙特中止协议之后，埃及10月投票赞成俄罗斯支持的一项关于叙利亚问题的联合国决议。该决议不包括停止轰炸阿勒颇的呼吁，而沙特则强烈反对轰炸阿勒颇。

沙特自2013年以来向埃及提供了数以十亿美元计的援助。

此前根据沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)与埃及石油总公司(EGPC)之间一项230亿美元的协议，沙特每月向埃及提供70万吨油品，为期五年。

一名陪同莫拉前往机场的消息人士表示，莫拉将与伊朗高级官员会晤，讨论从伊朗获得石油供应的可能性。

他对伊朗的访问可能表明，埃及与沙特阿拉伯之间的龃龉进一步加深。伊朗是沙特在该地区的主要对手。

莫拉上个月表示，还不清楚沙特的石油供应何时能够恢复，而且沙特也没有对暂停供应给出任何解释。

埃及从那时之后努力寻找新的能源供应，上周与阿塞拜疆的国家石油公司SOCAR签订一份最高200万桶原油供应的谅解备忘录。

EGPC上周还与科威特能源公司签署一项部分转让协议，将后者在伊拉克Siba油田的20%参与权益转让给EGPC。

埃及和伊朗自1970年代末以来的外交关系一直紧张，埃及官员鲜少访问伊朗。(完)