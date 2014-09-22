“伊斯兰国”武装号召对埃及安全部队发动更多袭击

路透开罗9月22日 - “伊斯兰国”武装周一号召埃及西奈半岛的叛乱分子继续攻击埃及安全部队，并继续斩首行为。此举可能加深对于武装团体间关系的担忧。

包括外长在内的埃及官员承认这两个团体有合作，但表示埃及境内没有“伊斯兰国”武装分子。“伊斯兰国”武装分子在伊拉克和叙利亚控制着大片领土。

自从埃及军方去年罢黜时任总统穆尔西以来，埃及就面临着伊斯兰叛乱分子的威胁。

“伊斯兰国”武装发言人 Abu Muhammad al-Adnani在网络上发布的声明中表示：“在路上埋好炸药，袭击他们的基地，偷袭他们的住所，砍掉他们的脑袋。不要让他们有安全感。”

他称赞埃及武装分子执行了“反对犹太人和埃及新总统塞西军队的天佑行动。”

埃及总统塞西对埃及境内以及中东其它地区的伊斯兰武装表示担忧。

周日，埃及外交部附近遭到一个武装组织炸弹袭击，造成三名警察身亡，其中一名是穆尔西案的关键证人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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