埃及总理车队遇袭 总理本人未受伤

路透开罗5月6日 - 埃及总理希沙姆·甘迪勒（Hisham Kandil）的车队周日在首都开罗遭到袭击，一名年轻男子及四名同伙被警方拘捕，甘迪勒本人未受伤。埃及当局称这起事件不含有政治动机。

埃及内政部在声明中称，当时这些男子正准备前往某地去解决争执，这时他们的车辆在开罗的住宅和商业区Dokki与总理的车队碰上，事发时为当地时间夜里11点（2100 GMT）。

内政部称，当甘迪勒的保镖试图迫使该车辆远离车队时，其中一人朝他们的车辆开了两枪。警方随后追赶并抓捕了这五人。这起事件不含有“政治动机或其他目的”。

声明还称，这五人的年龄在18-29岁之间。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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