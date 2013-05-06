埃及总理车队遇袭 总理本人未受伤

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透开罗5月6日 - 埃及总理希沙姆·甘迪勒（Hisham Kandil）的车队周日在首都开罗遭到袭击，一名年轻男子及四名同伙被警方拘捕，甘迪勒本人未受伤。埃及当局称这起事件不含有政治动机。
埃及内政部在声明中称，当时这些男子正准备前往某地去解决争执，这时他们的车辆在开罗的住宅和商业区Dokki与总理的车队碰上，事发时为当地时间夜里11点（2100 GMT）。
内政部称，当甘迪勒的保镖试图迫使该车辆远离车队时，其中一人朝他们的车辆开了两枪。警方随后追赶并抓捕了这五人。这起事件不含有“政治动机或其他目的”。
声明还称，这五人的年龄在18-29岁之间。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。