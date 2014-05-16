独家：埃及将领塞西呼吁美国帮助埃及对抗恐怖主义

路透开罗5月15日（记者 Stephen Adler/Richard Mably） -罢免埃及民选总统、并有望成为下一任总统的塞西将军呼吁美国帮助埃及对抗圣战恐怖武装组织，避免埃及成为中东的又一个阿富汗。

埃及总统选举将于5月26-27日举行。塞西首次接受国际新闻机构采访，他呼吁美国恢复每年向埃及提供13亿美元的军事援助。之前美国因埃及镇压穆斯林兄弟会而部分冻结了军事援助。

当被问及有什么话对美国总统奥巴马说时，塞西表示：“我们正在与恐怖主义作斗争。”

“埃及军队正在西奈半岛采取大规模行动，以防止这里变成恐怖主义的基地，对附近地区构成威胁，造成埃及的不稳定。而埃及的不稳定就会导致整个地区的不稳定。”塞西说道。

“我们与恐怖主义的斗争需要美国的支持，我们需要美国的装备来对抗恐怖主义。”

塞西指出，卡扎菲被推翻后，埃及邻国利比亚陷入混乱，圣战分子通过边境潜入埃及与安全部队作战，对埃及的安全构成极大威胁。

塞西称，西方国家必须明白，如果他们不帮助摧毁恐怖主义，恐怖主义就会找上门来。

“西方国家必须对全球范围内极端主义及其扩张予以关注，极端主义必然会扩张到你们那里。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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