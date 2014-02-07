埃及军方领导人塞西称将参加总统竞选--报道

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透开罗2月6日（记者 Michael Georgy） - 据科威特媒体周四报道，埃及军方领导人塞西（Abdel Fattah al-Sisi）表示，他将参加埃及总统竞选。
这个普遍意料之中的举动定将加剧政治紧张局势，也会令伊斯兰武装分子更加愤怒。
塞西参加总统竞选还会加深人们对军人重新主导埃及政府的忧虑。
科威特Al-Seyassah报援引塞西接受访问时的话报道，他并无选择，只有满足埃及人民希望其参选的呼声。
“我不会拒绝这个要求，”塞西说道。“我将向埃及人民表明通过自由选举重振信心。”
埃及预计将在未来六个月内举行大选，目前尚无官方证实塞西将参选。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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