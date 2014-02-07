版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 10:18 BJT

埃及军方领导人塞西称将参加总统竞选--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗2月6日（记者 Michael Georgy） - 据科威特媒体周四报道，埃及军方领导人塞西（Abdel Fattah al-Sisi）表示，他将参加埃及总统竞选。

这个普遍意料之中的举动定将加剧政治紧张局势，也会令伊斯兰武装分子更加愤怒。

塞西参加总统竞选还会加深人们对军人重新主导埃及政府的忧虑。

科威特Al-Seyassah报援引塞西接受访问时的话报道，他并无选择，只有满足埃及人民希望其参选的呼声。

“我不会拒绝这个要求，”塞西说道。“我将向埃及人民表明通过自由选举重振信心。”

埃及预计将在未来六个月内举行大选，目前尚无官方证实塞西将参选。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐