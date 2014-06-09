塞西宣誓就任埃及总统

路透开罗6月8日 （记者 Yasmine Saleh/Maggie Fick） - 埃及前军方首脑塞西周日宣誓就任总统，承诺将以包容的方式治理国家，但未指明是否会与穆兄会和解。

在就职仪式上，塞西呼吁在“远离骚乱的负责任框架中努力工作、发展自由”。埃及的西方盟友以低调的方式出席了就职仪式。

开罗戒备森严，战略位置部署有装甲车和坦克。塞西表示，打击恐怖主义将是他眼下的首要任务。这里的恐怖主义指的是伊斯兰敌人，塞西称这些人对国家构成安全威胁。

“至于那些让无辜者流血的人，这条路上将没有他们的容身之地，”塞西向全国发表首个讲话时说。

“我明确且肯定地告诉大家，对于诉诸暴力之人，对于试图拖延我们向想给孩子们的未来而前进之人，我们将会强硬以对。”

塞西稍早向外国政要发表讲话时呼吁“奏响包容性的国家进行曲”，目的明显是想弥合政治分歧，结束已经让经济受到重创的示威活动。

开罗解放广场如今几乎看不到示威者的身影，附近有些年轻人在叫卖印有塞西头像的T恤。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。