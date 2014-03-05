埃及国防部长塞西暗示将竞选总统

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透开罗3月4日（记者 Michael Georgy） - 埃及官方媒体中东通讯社报道，埃及武装部队司令塞西（Abdel Fattah al-Sisi）周二暗示他将竞选总统，称他不能忽视“大多数”埃及人的要求。
塞西去年7月迫使埃及首个自由选举出的总统穆尔西下台。他表示未来几天其竞选资格料进入“正式程序”。
中东通讯社援引塞西在开罗军事学院毕业典礼上的话报道称，他无法“拒绝大多数埃及人要求他竞选总统的呼吁”。
塞西数月来一直不肯表露态度，但他此次讲话明显暗示他会竞选总统，并料能取得大胜。
大多数埃及人认为塞西是能够结束政治动荡的决定性人物。
塞西曾任埃及前总统穆巴拉克的军事情报负责人，现任国防部长，在埃及非常受欢迎，他的肖像出现在T恤衫、海报甚至巧克力上。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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