埃及总统候选人塞西称穆兄会“完了”

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透开罗5月5日（记者 Michael Georgy/Tom Perry） - 埃及总统候选人塞西（AbdelFattah al-Sisi）周一称穆兄会“完了”，其强硬表态看来排除了与穆兄会和解的可能性。
塞西指称穆兄会与暴力激进分子团体有关联，称发现了两起意图刺杀他的阴谋。
他说：“我想告诉你们，不是我结束了（穆兄会）。是你们，埃及人民，是你们结束了穆兄会。”
他在接受埃及CBC和ONTV电视频道联合采访时作出此番表态。
当被问及他若担任总统期间穆兄会是否将不复存在时，他回答道：“是的，就是这样。”
外界预计塞西在5月26-27日总统大选中将轻松胜出，他的支持者将其视为决定性人物，认为他可以让国家摆脱街头抗议和政治暴力的困境、恢复稳定。
穆兄会抨击塞西发动政变，是推翻民选总统穆尔西的幕后主导。
塞西证实了关于曾有人图谋暗杀他的传言，这凸显埃及面临的安全挑战。
他说：“曾经有两次试图刺杀我的图谋。我相信命运，我根本不怕。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。