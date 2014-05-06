埃及总统候选人塞西称穆兄会“完了”

路透开罗5月5日（记者 Michael Georgy/Tom Perry） - 埃及总统候选人塞西（AbdelFattah al-Sisi）周一称穆兄会“完了”，其强硬表态看来排除了与穆兄会和解的可能性。

塞西指称穆兄会与暴力激进分子团体有关联，称发现了两起意图刺杀他的阴谋。

他说：“我想告诉你们，不是我结束了（穆兄会）。是你们，埃及人民，是你们结束了穆兄会。”

他在接受埃及CBC和ONTV电视频道联合采访时作出此番表态。

当被问及他若担任总统期间穆兄会是否将不复存在时，他回答道：“是的，就是这样。”

外界预计塞西在5月26-27日总统大选中将轻松胜出，他的支持者将其视为决定性人物，认为他可以让国家摆脱街头抗议和政治暴力的困境、恢复稳定。

穆兄会抨击塞西发动政变，是推翻民选总统穆尔西的幕后主导。

塞西证实了关于曾有人图谋暗杀他的传言，这凸显埃及面临的安全挑战。

他说：“曾经有两次试图刺杀我的图谋。我相信命运，我根本不怕。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。