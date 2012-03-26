埃及塞得港球迷冲突致1死65伤

路透开罗3月24日电（记者 Tamim Elyan）---据一位医疗消息人士称，埃及塞得港球迷抗议示威并与安全部队发生冲突，导致一人中弹身亡，至少65人受伤。

上月，埃及发生球迷赛场骚乱事件，造成74人死亡，这是该国自去年推翻穆巴拉克统治以来最惨重的一起事件。埃及足球协会（EFA）周五决定禁止塞得港的埃及人队（al-Masry）参加两个赛季的比赛。

埃及足球协会同时还下令发生骚乱事件的塞得港体育场关闭三年。

据目击者称，周五夜间，数百名球迷聚集在塞得港苏伊士运河管理局（Suez Canal Authority）门前抗议示威，军警朝天鸣枪试图驱散示威者。

一位目击者称，“处罚决定宣布後，数百名愤怒的球迷与军警发生了冲突。”

医疗消息人士称，“有一人背部中弹死亡，还有18人在冲突中受伤，其中有两人是枪伤。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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