埃及爆球场惨案 70余人丧生

2月1日埃及球迷从冲突现场逃离的画面。 REUTERS/Stringer

路透开罗2月1日电（记者 Dina Zayed）---埃及城市塞得港周三发生球迷赛场骚乱事件，造成73人死亡，至少1,000负伤，该国一官员称此事件为埃及足球史上最大灾难。

自一年多前北非爆发政治骚乱以来，该地区足球赛场暴力事件大幅上升，一名球员称周三骚乱是“战争而不是足球”。

愤怒的政客与体育官员谴责塞得港球队马斯里队与埃及最著名的艾赫里队间的比赛缺乏安全部署，谴责国家领导人允许--甚至是造成了该悲剧事件。

埃及卫生部副部长Hesham Sheiha在国家电视台上表示：“此事非常不幸，令人深感悲痛。这是埃及足球史上最大灾难。”

骚乱前艾赫里队和马斯里队正在比赛，目击者称比赛接近尾声时，艾赫里球迷展开攻击塞得港的横幅、并有一人持铁棍闯入赛场後，两队球迷开始打斗。

马斯里球迷们涌入球场，攻击艾赫里球员，之後到看台攻击对方球迷，这些人中就包括去年埃及革命中起带头作用的艾赫里“超级”球迷。

很多球迷在随後踩踏事件中丧生，一些人则在离开座位冲往球场中摔倒後被踩死。同时，一些暴力的球迷直接向看台投掷焰火。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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