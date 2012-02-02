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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 2日 星期四 10:13 BJT

埃及爆球场惨案 70余人丧生

埃及城市塞得港周三发生球迷赛场骚乱事件，造成73人死亡，至少1,000负伤，该国卫生部副部长称此事件为埃及足球史上最大灾难。骚乱前艾赫里球队和马斯里球队正在比赛，目击者称比赛接近尾声时，艾赫里球迷展开攻击塞得港的横幅、一人持铁条闯入赛场後，两队球迷开始打斗。路透

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