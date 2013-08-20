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市场报道 | 2013年 8月 20日 星期二 17:04 BJT

埃及股市：上涨，此前当局逮捕穆兄会领导人

路透迪拜8月20日 - 埃及股市周二上涨，此前埃及当局逮捕了穆斯林兄弟会的领导人，让一些投资者确信埃及军方支持的政府正逐渐掌控安全局势。

埃及主要股指 在开盘几分钟内上涨1.6%，结束了为期三天的跌势。该股指之前三天累积下挫5.6%，因数百人在镇压穆兄会的过程中丧生。

但是，很多分析师认为，如果埃及政治紧张局势没有长期缓解的迹象，埃及股市不大可能长期上涨，因为仍不确定该国政府是否有能力在未来数月中透过选举将权力和平移转给民选政权。(完)
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