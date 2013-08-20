埃及股市：上涨，此前当局逮捕穆兄会领导人

路透迪拜8月20日 - 埃及股市周二上涨，此前埃及当局逮捕了穆斯林兄弟会的领导人，让一些投资者确信埃及军方支持的政府正逐渐掌控安全局势。

埃及主要股指 在开盘几分钟内上涨1.6%，结束了为期三天的跌势。该股指之前三天累积下挫5.6%，因数百人在镇压穆兄会的过程中丧生。