埃及宣布新苏伊士运河通航 称将挫败困扰新运河的恐怖主义

2015年8月7日在埃及开罗解放广场拍到的埃及人庆祝新苏伊士运河开通的画面。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

路透埃及伊斯梅利亚8月6日 （记者 Eric Knecht） - 埃及周四宣布新苏伊士运河通航，国际社会对此表示支持，埃及总统塞西期冀新运河将驱动埃及经济向好。

法国、俄罗斯、部分阿拉伯和非洲国家领导人出席了新运河开通仪式，塞西在仪式上称，埃及将挫败困扰新苏伊士运河的恐怖主义。

“（开凿）工程不是在正常环境下进行的，而且这种非正常环境仍然存在。我们正在与这种环境进行斗争，并将战胜它们，”塞西在签署了一份允许船只通过新苏伊士运河的命令后说道。

“我们此前承诺向世界送上一份礼物，并在创纪录的短时间内完成了工程--新运河是繁荣与文明交流的大动脉，并将促进国际贸易的流动，”他说道。

在塞西的命令下，这项耗资80亿美元的工程仅用一年便完工，而非三年，但经济学家和船运分析家质疑是否存在足够的流量和东西方贸易以达到埃及雄心勃勃的营收目标。

在2013年罢黜前总统穆尔西之后，新苏伊士运河项目是塞西巩固任期的重大议程中的核心步骤。

新运河开通仪式也是为了提升塞西的国际地位。法国总统奥朗德、俄罗斯总理梅德韦杰夫、约旦国王阿卜杜拉、科威特埃米尔和巴林埃米尔参加了开通仪式。

美国国务卿克里8月2日在开罗与埃及举行战略对话，但新运河开通仪式上没有美国政府的高级别代表参加。美国驻埃及大使罗伯特·比克罗夫特（Robert Beecroft）和美国加州共和党议员达雷尔·伊萨（Darrell Issa）参加了仪式。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。