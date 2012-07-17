希拉里埃及行遭抗议 示威者投掷西红柿

美国国务卿希拉里周日在穆尔西当选埃及总统後首次到访埃及港口城市亚历山大，抗议者向其车队投掷西红柿和鞋子。美国一名官员表示，希拉里和其乘坐的车辆都没被杂物击中。希拉里对被扔番茄表示“不觉得生气”，此称为展示更大自由和焦虑的迹象，但她对浪费食物的做法表示遗憾。图为一名示威者。