白宫谴责埃及杀戮抗议者的暴力事件

路透华盛顿7月29日 - 美国白宫周一对埃及周末发生的暴力事件予以谴责，但表示不会采取措施暂停美国对该国的军事援助。

“美国强烈谴责开罗和亚历山大周末发生的、造成埃及抗议者丧生的暴力和流血事件，”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）在新闻发布会上对记者说。

埃及安全部队周六开枪射杀了至少80名穆斯林兄弟会的支持者，这些人前一天在开罗进行大规模集会。埃及前总统穆尔西逾三周前被推翻，此后一直被军方拘押。

白宫未就上述杀戮事件点名谴责埃及军方。埃及内政部长否认警方在周六开火，称住在穆尔西支持者集会现场附近的居民与抗议者发生冲突，警方发射催泪弹试图平息冲突。

厄内斯特被问及此事是否促使美国撤回对埃及的援助时称：“我今天能告诉大家的是，我们（对此事）的态度没有任何改变。”美国每年向埃及提供15.5亿美元的援助。

他指出，这些暴力事件令埃及民主建设努力受损，与埃及临时政府尽快恢复民主统治的承诺背道而驰。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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