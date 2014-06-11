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时事要闻 | 2014年 6月 11日 星期三 10:17 BJT

奥巴马致电塞西 祝贺其就任埃及总统--白宫

路透华盛顿6月10日 - 白宫称，美国总统奥巴马周二致电埃及新任总统塞西，确认对美埃战略伙伴关系的承诺。

塞西周日宣誓就任埃及总统。

白宫称，奥巴马致电祝贺塞西就任，并“传达一起致力于促进两国共同利益的承诺”。

“总统重申，美国继续支持埃及人民的政治、经济和社会愿望，尊重他们的普世权利，”白宫称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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