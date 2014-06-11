奥巴马致电塞西 祝贺其就任埃及总统--白宫

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透华盛顿6月10日 - 白宫称，美国总统奥巴马周二致电埃及新任总统塞西，确认对美埃战略伙伴关系的承诺。
塞西周日宣誓就任埃及总统。
白宫称，奥巴马致电祝贺塞西就任，并“传达一起致力于促进两国共同利益的承诺”。
“总统重申，美国继续支持埃及人民的政治、经济和社会愿望，尊重他们的普世权利，”白宫称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。