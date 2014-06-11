奥巴马致电塞西 祝贺其就任埃及总统--白宫

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月10日 - 白宫称，美国总统奥巴马周二致电埃及新任总统塞西，确认对美埃战略伙伴关系的承诺。
塞西周日宣誓就任埃及总统。
白宫称，奥巴马致电祝贺塞西就任，并“传达一起致力于促进两国共同利益的承诺”。
“总统重申，美国继续支持埃及人民的政治、经济和社会愿望，尊重他们的普世权利，”白宫称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选