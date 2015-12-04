埃及开罗一家餐馆遭燃烧弹袭击 12人死亡6人受伤（更新版）

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
（更新细节）
路透开罗12月4日 - 路透开罗12月4日 - 埃及安全官员称，埃及开罗一家餐馆周五遭燃烧弹袭击，导致12人死亡、6人受伤。
其中一名官员称，袭击者是被该餐馆开除的一名雇员。该餐馆位于开罗市中心的Agouza区。
遇难者死于火烧或烟尘吸入。上述官员称，事发餐馆也是一家夜店，位于地下室，没有逃生通道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。