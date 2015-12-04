埃及开罗一家餐馆遭燃烧弹袭击 12人死亡6人受伤（更新版）

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路透开罗12月4日 - 路透开罗12月4日 - 埃及安全官员称，埃及开罗一家餐馆周五遭燃烧弹袭击，导致12人死亡、6人受伤。

其中一名官员称，袭击者是被该餐馆开除的一名雇员。该餐馆位于开罗市中心的Agouza区。

遇难者死于火烧或烟尘吸入。上述官员称，事发餐馆也是一家夜店，位于地下室，没有逃生通道。（完）