希拉里访问埃及 遭抗议者扔西红柿

路透埃及亚历山大7月15日电（记者 Arshad Mohammed）---美国国务卿希拉里周日在穆尔西当选埃及总统後首次到访埃及港口城市亚历山大，抗议者向其车队投掷西红柿和鞋子。

一枚西红柿击中一名埃及官员的面部，鞋子和一个水瓶被扔到了希拉里车队的附近。美国国务院一名高级官员表示，希拉里和她所乘坐的车辆都没有被杂物击中。

抗议者高喊曾与克林顿闹绯闻的白宫前实习生莫妮卡·莱温斯基的名字。一名埃及安全官员称，之前也有人高呼“希拉里离开”。

尚不清楚这些抗议者的身份及其所属的政治派别。自从去年大规模抗议导致前总统穆巴拉克下台以後，埃及的抗议活动变得很普遍。

周六晚，有示威者在希拉里下榻的酒店门外高呼反对穆斯林兄弟会的口号，指责美国支持穆斯林兄弟会上台。

希拉里在刚刚重启的美国驻亚历山大领事馆发表讲话称：“我希望说清楚，美国没有左右埃及选举结果，即使我们能这麽做，我们也不会，更何况我们根本就没有这种能力。”

“我们准备好在埃及人民选择自己的道路、建立自己的民主时与你们合作。我们希望支持原则和价值观，而不是某些人或某些政党。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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