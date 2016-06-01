空客称埃航客机失事助推可弹出黑匣子的应用

路透汉堡5月31日（记者Tim Hepher） - 空中客车(AIR.PA) 高级工程师周二表示，埃航客机失事助推了可在事故发生前弹出的黑匣子投入使用的进程。

调查人员正在地中海部分深海区域搜寻埃航失事客机的黑匣子。埃航空客A320客机于5月19日失事，机上66人遇难。

机上黑匣子可在飞机失事后30天内发射声频信号，给在深达三千米的海中搜寻黑匣子的搜救人员剩下只有不到三周的时间。

“如果我们用了可弹出黑匣子，那么搜寻工作就会容易得多，”空客工程事务执行副总裁向宾（Charles Champion）在一场媒体会上说道。“我们正在进行这方面的工作，这一事件对我们的总体工作起到了助推作用。”

2009年法航A330客机失事后调查人员建议应用可弹出黑匣子，2014年马航370航班失联后这一想法被再次提出。

可弹出黑匣子长久以来应用于军事方面。一些业内人士对将其用于民用客机的安全性存在质疑，称其可能被意外弹出并引发新风险。

空客去年曾称与监管当局正与讨论将可弹出黑匣子用于空客两个最大机型的事宜。（完）