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货币新闻 | 2016年 6月 2日 星期四 17:49 BJT

埃航失事客机黑匣子搜索范围缩小至2公里--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗6月2日 - 埃航失事客机调查委员会的一名消息人士周四称，失事客机黑匣子的搜索范围从5公里缩小至2公里。此前一艘船只接收到其中一个黑匣子发出的信号。

法国媒体报道称，埃航失事客机在失事前24小时内执行的多次飞行任务期间曾发出多次烟雾警告。上述消息人士对此予以否认。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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