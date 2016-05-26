埃及已寻求欧洲企业帮助搜寻埃航失事客机黑匣子

路透开罗5月25日 （记者 Ahmed Aboulenein） - 埃及航空董事长穆萨蓝（Safwat Musallam）和法国外交消息人士周三称，埃及已请求欧洲公司帮助搜寻埃航失事客机的黑匣子。

埃航804航班失事已近一周，机上载有66人，其中有30名埃及人和15名法国人。调查人员还不清楚失事客机在最后时刻发生了些什么。

穆萨蓝未具体透露相关法国和意大利公司的名称，但在新闻会上称这些公司能够在水深3,000米的地方展开搜寻。

两名法国外交消息人士称，埃及当局和法国航空事故调查局正与两家法国企业Deep Ocean Search和Alseamar敲定合同。

“这是为了迅速行动，以便他们找到很可能位于很深海域的（黑）匣子。”其中一位消息人士说道。

该消息人士称，合同费用将由法国和埃及分担。但消息人士不知道与意大利公司沟通的情况。（完）