调查人员成功获得埃航失事客机的飞行数据

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗6月30日 - 埃航空难调查委员会周三称，调查人员已从失事的MS804航班的飞行数据记录仪里成功下载了数据，正在对1,200多个参数进行有效性验证，之后将进入数据分析程序。

“初步信息显示飞行数据记录仪记录了完整的飞行数据，”埃及空难调查委员会在声明中称。“记录的数据显示情况与通信寻址与报告系统（ACARS）有关洗手间和航电设备烟雾信息一致。”

该委员会称，已找到的飞机前部残骸显示出高温破坏和烟雾的迹象。失事的MS804航班的驾驶舱语音记录仪仍在巴黎接受修复。(完)