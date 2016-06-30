调查人员成功获得埃航失事客机的飞行数据

国际油市：油价上涨，沙特承诺减产抵消美国产量将增加的预期
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗6月30日 - 埃航空难调查委员会周三称，调查人员已从失事的MS804航班的飞行数据记录仪里成功下载了数据，正在对1,200多个参数进行有效性验证，之后将进入数据分析程序。
“初步信息显示飞行数据记录仪记录了完整的飞行数据，”埃及空难调查委员会在声明中称。“记录的数据显示情况与通信寻址与报告系统（ACARS）有关洗手间和航电设备烟雾信息一致。”
该委员会称，已找到的飞机前部残骸显示出高温破坏和烟雾的迹象。失事的MS804航班的驾驶舱语音记录仪仍在巴黎接受修复。(完)
编译：王凤昌 发稿：王琛
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
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