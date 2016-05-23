埃及派出机器人潜艇加入埃航失事客机搜寻行动

路透开罗5月22日（记者 Ahmed Aboulenein/Amina Ismail） - 埃及总统塞西周日称，埃及已派出机器人潜艇加入埃航失事客机的搜寻行动，这架空客A320在地中海上空失联，共载有乘客和机组人员66人。

在埃及亚历山大港以北海域执行搜寻任务的船舶和飞机已发现一些遗体、个人物品和客机残骸，但仍在努力锁定黑匣子位置，以寻找关于失事原因的线索。

塞西称，埃及海上石油企业的水下设备已加入搜寻活动。

“他们的水下设备能潜到水下3,000米，”他在电视讲话中说道，“今天它已向飞机失事地点的方向移动，我们正在努力寻找黑匣子。”

一名石油部消息人士称，塞西指的是常用于海上石油平台维护的机器人潜艇。现在还不清楚该设备是否能帮助定位黑匣子、或是否将在任务较后期阶段使用。

空难调查专家称，搜寻队伍有约30天时间监测两个黑匣子上信标发出的信号。在目前搜寻阶段，他们一般会利用水声探测器，之后再利用更先进的机器人搜寻海底并打捞发现的任何物体。

此外，美国海军第六舰队称其参与搜寻的一架巡逻机已发现逾100块残骸，认定是飞机残骸，并已将相关数据交予埃及海军。（完）