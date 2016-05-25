埃及航空罹难者遗骸显示机上或发生过爆炸--法医

芝加哥期市：CBOT大豆期货升至六个月高位，因阿根廷天气忧虑
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二大涨约2%，分析师称，因阿根廷过度降雨，令投资人担心产量前景。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗5月24日 - 埃及一位法医官员及调查消息人士周二称，埃及航空坠落航班的罹难者遗体显示飞机上发生过一次爆炸，尽管目前仍未发现任何爆炸物痕迹。
这位官员基于从地中海中打捞到的遗骸大小作出上述判断。埃及航空804航班上周四在地中海坠毁。
“遗骸的大小暗示发生过爆炸，最大一块遗骸只有手掌大小，”这位法医官员表示，并补充说自周日以来搜集到了23袋遗骸。
不过另一位高层法医官员称，目前只收到很小一部分遗骸，目前判定是否发生过爆炸为时尚早。
法国调查人员称，该航班在从雷达消失前不久发送过一系列警告信号，显示机上出现烟雾，以及可能出现电脑故障。
这些信号并未显示是何原因造成烟雾，航空专家称，蓄意破坏或机械故障的可能性目前都不能排除。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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