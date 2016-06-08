埃及航空客机在乌兹别克斯坦紧急降落（更新版2）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（新增埃及航空声明及细节）
路透莫斯科/开罗6月8日 - 埃及航空一架从开罗飞往北京的客机周三在乌兹别克斯坦紧急降落。埃及航空称，稍早收到的导致客机迫降的炸弹威胁是个恶作剧。
埃及航空在声明中称，这架空客飞机上共有118名乘客和17名机组人员，已在乌兹别克斯坦西部的乌尔根奇(Urgench)全部安全疏散。
声明称，乌兹别克斯坦当局对客机和乘客进行检查后确认炸弹威胁是个恶作剧。
“正在采取必要行动，以恢复该客机至北京的航程。”声明称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。