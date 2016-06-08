埃及航空客机在乌兹别克斯坦紧急降落（更新版2）

（新增埃及航空声明及细节）

路透莫斯科/开罗6月8日 - 埃及航空一架从开罗飞往北京的客机周三在乌兹别克斯坦紧急降落。埃及航空称，稍早收到的导致客机迫降的炸弹威胁是个恶作剧。

埃及航空在声明中称，这架空客飞机上共有118名乘客和17名机组人员，已在乌兹别克斯坦西部的乌尔根奇(Urgench)全部安全疏散。

声明称，乌兹别克斯坦当局对客机和乘客进行检查后确认炸弹威胁是个恶作剧。

“正在采取必要行动，以恢复该客机至北京的航程。”声明称。（完）