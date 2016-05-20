综述：埃航消失航班残骸仍未找到 不排除恐袭可能性

图为法国戴高乐机场埃及航空柜台处摄像仪屏幕上显示的埃航logo。 REUTERS/Christian Hartmann

路透开罗/雅典5月19日 - 一架从巴黎飞往开罗的班机周四在地中海上空从雷达上消失，机上载有66名乘客和机组人员。埃及表示不排除这是一桩恐怖袭击事件。

埃及民航部最初表示，希腊当局已寻获可能是来自这架空客A320航班的“漂浮物”与救生衣。希腊国防部消息人士对路透表示，这些物体是在克里特岛南方230英里(370公里)处寻获。

不过埃及航空副总裁Ahmed Adel对美国有线电视新闻网(CNN)表示尚未发现残骸。

“我们承认寻获残骸一事有误，因为看起来并不是我们飞机的一部份。因此搜救仍将继续进行，”Adel表示。

埃及总统塞西(Abdel Fattah al-Sisi)命令埃及民航部、军方搜救中心、海军和空军采取所有必要措施，查找飞机残骸的位置。

他还在总统办公室发布的一则声明中下令，由民航部组建一个调查委员会，立即就飞机失联的原因展开调查。

埃及总理伊斯梅尔(Sherif Ismail)表示，现在排除任何坠机原因还为时过早，包括可能遭遇与去年被指导致俄罗斯一架飞机在埃及西奈半岛坠毁类似的袭击。埃及民航部长称，这架飞机遭遇恐怖袭击的可能性大于技术故障。

来自美国多个机构的官员向路透表示，美国对卫星图像进行的评估迄今为止并未显示航班上发生爆炸的迹象。

要求匿名谈论情报问题的美国官员称，这一结论是在对卫星图像进行初步评估后做出的，并警告媒体报导不要暗示，美国认为炸弹导致飞机坠毁。

他们说，美国还没有排除可能造成失事的任何原因，包括机械故障、恐怖主义，飞行员或机组成员的故意行为。

希腊已经部署了飞机和军舰搜寻失踪的飞机。埃及称将牵头进行调查，法国也将参与。法方称，三名调查人员周四晚间将抵达埃及。

在华盛顿，白宫称奥巴马总统听取了国土安全及反恐顾问对飞机失踪事件进行的汇报。一名白宫发言人称，现在还无法知道飞机失事原因，表达哀悼也为时过早。

希腊国防部长卡门诺斯(Panos Kammenos)称，这架空客飞机向左急转90度，然后向右旋转360度，从37,000英尺高度急速降至15,000英尺高空，最终从希腊的雷达屏幕上消失。

根据希腊民航官员，就在该飞机离开希腊领空之前，希腊民航控制台对其发出呼叫，但没有应答，之后飞机很快从雷达屏幕消失。

失事原因到底是技术失灵、人为错误还是蓄意破坏，目前尚无官方说法。过去几年中，极端伊斯兰组织曾以欧洲、埃及、突尼斯及其他中东国家的机场、航班和旅游景点为目标。

在被问及是否能排除恐怖袭击的可能时，埃及总理对记者称：“目前我们不能排除或确认任何可能。搜救行动全部结束后才能知道原因。”

埃及航空称，这架飞机载有10名机组人员和56名乘客，包括一名儿童和两名婴儿。乘客中有30名埃及人，15名法国人，以及其他国家的乘客。

空客称，失踪的A320客机在2003年11月交付埃及航空，飞行时数约为4.8万小时。埃及航空表示，失踪航班的飞行员有6,275小时的飞行经验，其中2,101小时为A320驾驶经验，第一副驾驶有2,766小时的飞行经验。

美国众议院情报委员会民主党领导Adam Schiff称，目前无法下结论，但恐怖袭击很有可能是原因。

“如果确实是恐袭造成，这将暴露出飞机易受攻击的程度达到全新水准；不仅是从中东起飞的航班，连从欧洲中心起飞的班机也难逃目标，尽管至少理论上，后者的机场防范措施严密许多，”他说。

2015年10月31日，一架由俄罗斯Metrojet运营的空客A321在西奈坠毁，导致机上224人全部遇难。俄罗斯和西方政府表示，这架飞机可能因炸弹坠毁，伊斯兰国军事集团称，在机上安置了爆炸装置。

在3月，埃及航空一架从亚历山大飞往开罗的飞机被一名男子劫持，并在塞浦路斯迫降。这名男子在投降后被捕。(完)