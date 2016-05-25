埃航失事客机起飞前未显示存在技术问题--埃及媒体

路透开罗/巴黎5月24日（记者 Lin Noueihed/Tim Hepher） - 埃及官方媒体《金字塔报》（Al-Ahram）周二称，据埃航失事客机飞行员在起飞前签署的飞航维护纪录簿，这架客机起飞前未显示存在技术问题。

《金字塔报》在官网上公布了飞航维护纪录簿的一段扫描件，称该客机从格林威治时间18日21时09分开始传送11条“电子讯息”。在三个半小时后，该客机从雷达屏幕上消失，机上共载有乘客和机组人员66人。

前两条讯息显示飞机引擎功能正常。第3条讯息在格林威治时间19日零时26分发出，显示副机长旁边的窗户温度升高。报导称，客机在接下来3分钟持续传送讯息，直到从雷达屏幕上消失。

此前，曾有说法称，从已经找到的非常小的乘客遗骸可推断飞机上发生过爆炸。不过，埃及鉴证机构负责人周二早些时候否认了这一说法。

调查人员正在从地中海发现的一些遗体及客机残骸中寻找关于失事原因的线索。

失事客机及其黑匣子仍未找到。

一名法医官员周二称，自周日以来搜寻到23袋遗骸，最大一块遗骸不超过手掌大小。这名要求匿名的官员称，遗骸的大小暗示发生过爆炸，不过目前仍未发现任何爆炸物的痕迹。

但鉴证机构负责人Hisham Abdelhamid称，这种评估“纯属假设”，目前下结论为时尚早。（完）