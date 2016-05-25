埃航失事客机起飞前未显示存在技术问题--埃及媒体

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨近2%，因大豆价格上升和美元下跌
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨近2%，交易商说，因美元下跌和阿根廷降雨过多令大豆价格上升，给玉米带来支持。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗/巴黎5月24日 - 埃及官方媒体《金字塔报》（Al-Ahram）周二称，据埃航失事客机飞行员在起飞前签署的飞航维护纪录簿，这架客机起飞前未显示存在技术问题。
《金字塔报》在官网上公布了飞航维护纪录簿的一段扫描件，称该客机从格林威治时间18日21时09分开始传送11条“电子讯息”。在三个半小时后，该客机从雷达屏幕上消失，机上共载有乘客和机组人员66人。
前两条讯息显示飞机引擎功能正常。第3条讯息在格林威治时间19日零时26分发出，显示副机长旁边的窗户温度升高。报导称，客机在接下来3分钟持续传送讯息，直到从雷达屏幕上消失。
此前，曾有说法称，从已经找到的非常小的乘客遗骸可推断飞机上发生过爆炸。不过，埃及鉴证机构负责人周二早些时候否认了这一说法。
调查人员正在从地中海发现的一些遗体及客机残骸中寻找关于失事原因的线索。
失事客机及其黑匣子仍未找到。
一名法医官员周二称，自周日以来搜寻到23袋遗骸，最大一块遗骸不超过手掌大小。这名要求匿名的官员称，遗骸的大小暗示发生过爆炸，不过目前仍未发现任何爆炸物的痕迹。
但鉴证机构负责人Hisham Abdelhamid称，这种评估“纯属假设”，目前下结论为时尚早。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨近2%，交易商说，因美元下跌和阿根廷降雨过多令大豆价格上升，给玉米带来支持。
路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。
* 特朗普贸易保护主义政策忧虑提振公债买盘 * 特雷莎梅发表讲话后英国脱欧忧虑犹在 * 纽约联储总裁杜德利：美联储近期不太可能采取新行动 路透纽约1月17日 - 美国公债价格周二上涨，因担忧美国候任总统特 朗普实行贸易保护主义政策，这打压美元，提振美债需求。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时称，众议院共和党提出的企业税 计划的关键部分“太复杂”，美元过强，令美国企业难以与中国竞争。 对英国计划的脱欧行动的忧虑再现，也提振了对美国公债的需求。 英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。特雷 莎梅在讲话中直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度。 “今日的走势仍是美元走软和公债收益率回落，”FTN Financial利 率策略师Jim Vogel称，“这似乎是对去年走势的逆转，是因英国脱欧和 美国财政政策的不确定性再现，需要留在美国公债市场，使投资多样化。 ” 指标10年期公债 价格上涨14/32，收益率报2.33%，低于 上周五尾盘的2.38%。稍早收益率跌至