埃航失事客机飞行数据记录仪已成功修复

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗6月27日 - 埃及调查人员周一称，埃航上月在地中海失事的MS804航班的飞行数据记录仪已成功修复，为调查人员进行数据分析、解开坠机之谜提供了条件。

调查人员在声明中还表示，“几小时内”将开始处理这架客机的驾驶舱语音记录仪。

这两个黑匣子周一从开罗运抵巴黎，以去除盐沉积物。声明称，黑匣子修复完毕后，将被送回开罗的一家实验室，以对存储数据进行分析。（完）