埃航失事客机飞行数据记录仪已成功修复

企业并购：英美烟草同意以494亿美元收购同业Reynolds的57.8%股份
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗6月27日 - 埃及调查人员周一称，埃航上月在地中海失事的MS804航班的飞行数据记录仪已成功修复，为调查人员进行数据分析、解开坠机之谜提供了条件。
调查人员在声明中还表示，“几小时内”将开始处理这架客机的驾驶舱语音记录仪。
这两个黑匣子周一从开罗运抵巴黎，以去除盐沉积物。声明称，黑匣子修复完毕后，将被送回开罗的一家实验室，以对存储数据进行分析。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。
路透首尔1月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市卖超85亿韩元。外资已连续三天卖超韩股，期间累计净卖出3, 563万亿韩元(3.0409亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月17日 -8.5 90.1 -82.8 ^1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430